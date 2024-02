Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, nonostante fossero stati già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, hanno continuato ad alimentare la cronaca locale. I carabinieri di Gaeta, nel corso di un controllo per la verifica delle prescrizioni imposte ai detenuti, avevano infatti recentemente rinvenuto una quantitià di stupefacente dentro casa del più giovane.

A incastrarli erano state le telecamere di sorveglianza installate all'interno dell'appartamento, che avevano immortalato con chiarezza i loro movimenti. I due avevano portato via attrezzatura da lavoro, tra cui motoseghe e caricabatterie, che era stata poi restituita ai legittimi proprietari. Dopo l’arresto e l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, per i due questa mattina sono scattate nuovamente le manette. Dovranno infatti scontare la condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione nella casa circondariale di Cassino, oltre a pagare una multa du 600 euro.

Due ordini di carcerazione sono stati eseguiti all'alba di oggi, a Gaeta, dai carabinieri della tenenza locale e dagli agenti del commissariati a carico di due uomini di 37 e 45 anni, accusati di furto in concorso. Entrambi, il 21 ottobre del 2022, erano stati arrestati dalla polizia in flagranza di reato dopo aver commesso furti all'interno di un'abirazione

Presi in flagranza dopo il furto in una villa: i due ladri finiscono di nuovo in manette