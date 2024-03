Violenza domestica, divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un 24enne

Divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico. Una misura cautelare scattata a carico di un 24enne di Gaeta, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia.

Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa e dal tempestivo intervento dei carabinieri della tenenza locale per un caso di maltrattamenti. L'attivazione del Codice rosso ha portato alla contestuale proposta di divieto di avvicinamento per tutelare la vittima. Proprio sul tema della violenza di genere la compagnia dei carabinieri di Formia annuncia ulteriori incontri nelle scuole secondarie del territorio per sensibilizzare i giovani sull'argomento.