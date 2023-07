Supermercato della droga per il litorale: il pusher aveva a casa un chilo di cocaina e un chilo di marijuana

Nascondeva in casa un chilo di cocaina e un chilo di marijuana un 55enne arrestato dalla polizia a Gaeta nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. R.G., queste le sue iniziali, secondo alcune informazioni acquisite dagli investigatori del locale Commissariato si dedicava ad attività di spaccio, in particolare tra i Comuni di Gaeta e Itri.

Così nel corso di un servizio di osservazione l’uomo è stato sorpreso a cedere ad un acquirente così è scattato il controllo nel corso del quale è stato lui stesso a consegnare agli agenti un involucro in cellophane trasparente contenente una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che teneva nel marsupio. La perquisizione personale e veicolare ha poi consentito di trovare una dose di cocaina, avvolta in cellophane trasparente del peso di 1,9 grammi e 4 dosi di cocaina contenute singolarmente in cellophane trasparente del peso di 0,5 grammi ciascuna. Alla luce delle risultanze investigative gli agenti hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione del 55enne a Fondi e qui hanno rinvenuto, nascoste in varie parti della casa, complessivamente circa un chilo di marijuana e un chilo di cocaina, nonché due bilancini di precisione, oltre al materiale per il confezionamento e sostanza da taglio.

Le successive verifiche tecniche hanno permesso di accertare che lo stupefacente rinvenuto era in parte marijuana e in parte cocaina, destinato ad essere venduto nelle serate della movida del litorale pontino. L’uomo è stato dichiarato in arresto e posto agli arresti domiciliari, a disposizione del magistrato in attesa del giudizio di convalida.