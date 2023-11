Operatore turistico propone un viaggio negli Usa e si fa consegnare 5mila euro, ma era una truffa

Si è fatto consegnare la somma di 4.800 promettendo di organizzargli un viaggio all'estero. Ma la promessa si è rivelata una truffa. A cadere nel tranello è stato un uomo di Gaeta, che dopo essersi accorto dell'inganno si è rivolto alla tenenza dei carabinieri per denunciare l'accaduto.

L'episodio si è verificato la scorsa estate, quando all'uomo è stato proposto un viaggio negli Usa insieme alla sua famiglia. Dopo aver acconsentito, l'ignaro cittadino ha consegnato nelle mani dell'operatore turistico la somma di quasi 5mila euro. Ma il viaggio non si è in realtà mai concretizzato. Grazie alla ricostruzione della vittima, i militari sono riusciti a risalire all'identità del truffatore, un incensurato di 47 anni, e lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa.