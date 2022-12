Giovane accoltellato nella zona della movida

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato a Formia: è quanto accaduto nella notte nella zona della movida. Un’episodio di violenza che vede coinvolti ancora una volta i giovani e che ancora una volta riaccende i riflettori sulla città del sud pontino e in particolare sulle aree che soprattutto nel fine settimana vengono prese d’assalto dai ragazzi.

L’aggressione si è consumata nei pressi di piazza Tommaso Testa; ad essere stato ferito ad un braccio è un giovane di 22 anni di Formia che ha fatto ricorso alle cure dell’ospedale presso cui si è recato intorno all’1 della notte tra sabato 3 e domenica 4 dicembre. Soccorso dai sanitari, per lui la prognosi è di 10 giorni.

In merito a quanto accaduto sono in corso come detto le indagini degli uomini del Commissariato di Formia diretti dal vice questore Aurelio Metelli. Da quanto si apprende, e dalle prime notizie emerse, l’aggressione è arrivata in seguito ad uno screzio nato all’interno di un locale per futili motivi e che poi si è concretizzata all'esterno. Secondo una primissima ricostruzione tutto ha avuto inizio da alcune gocce di spumante che hanno raggiunto alcuni degli avventori, tra cui il presunto aggressore. Un banale episodio che ha creato un primo momento di agitazione all’interno dell’attività commerciale.

Ma solo dopo, in un secondo momento, all’esterno del locale c’è stata l’aggressione con il 22enne che è stato ferito con un coltello mentre il responsabile è riuscito a fuggire. Su questa prima ricostruzione dei fatti sta lavorando la polizia dopo aver raccolto le prime informazioni. Sono ora in corso ulteriori accertamenti e ulteriori indagini per chiarire i contorni della vicenda e riuscire a identificare anche l’aggressore.