Giulia Schiff nella lista dei ricercati di Putin

All'interno della lista degli italiani ricercati dalla Russia ci sarebbe anche Giulia Schiff, veneziana di Mira, pilota che ha denunciato episodi di nonnismo alla scuola di volo del 70° Stormo di Latina e che era partita per Kiev, a marzo del 2022, come volontaria nelle forze speciali ucraine. Il suo nome sarebbe in un database di 96.572 ricercati internazionali che è stato pubblicato da Mediazona, sito russo di opposizione a Putin. A darne notizia Venezia Today. A renderlo noto in Italia è Alex Orlowski, esperto in propaganda sul web: "Ho provveduto a filtrare le nazionalità e tradurre dal cirillico - scrive - fanno parte tra l'altro la mitica Giulia Schiff e il manager Giovanni di Massa, che viveva a Mosca".

Schiff, ex pilota dell'aeronautica militare italiana, era stata espulsa dal Corpo perché ritenuta non idonea. Nel 2019 aveva denunciato episodi di nonnismo che avrebbe subito nel corso di una sorta di rito di iniziazione avvenuto al corso per allievi ufficiali di completamento. Il processo che si celebra al tribunale di Latina è a carico di otto militari dell'Aeronatucia all'epoca dei fatti in servizio al 70° Stormo.