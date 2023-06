Celebrazioni per i 249 anni della Guardia di Finanza: tutti i militari premiati

Ci son state questa mattina nel piazzale del Comando provinciale le celebrazioni per i 249 anni della fondazione della Guardai di Finanza. Celebrazioni che hanno offerto anche l’occasione per premiare un’aliquota di militari che si è distinta per capacità professionali, costante impegno ed elevato senso del dovere messo in luce nell’espletamento di alcune delle numerose e complesse azioni di servizio portate a compimento nel corso dell’anno.

Ad alcuni finanzieri è stato conferito un elogio, ricompensa di particolare significato etico e morale, perché tributata non per una singola attività di servizio ma per premiare un comportamento meritorio e lodevole protratto nel tempo, a testimonianza di un raro spirito di servizio, eminenti qualità professionali e assoluta dedizione profusi.

Questi i riconoscimenti assegnati:

- Tenente Filippo Toriello, Luogotenente Cariche Speciali Antonio Simeone, Maresciallo Aiutante Tommaso Forte e Maresciallo Ordinario Ione Caruso, in servizio presso il Gruppo di Formia: encomio solenne per aver condotto una complessa ed articolata indagine di polizia economico-finanziaria a contrasto delle frodi Iva e del reimpiego e riciclaggio internazionale di proventi illeciti;

- Luogotenente Cariche Speciali Maurizio Mazza, Maresciallo Aiutante Walter Rosato, Maresciallo Ordinario Carmine Chirieleison e Vice Brigadiere Antonio Amati, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina: encomio semplice per aver condotto un’indagine di polizia giudiziaria a contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione;

- Luogotenente Cariche Speciali (mare) Massimo Nigro, Brigadiere Capo (mare) Gaetano Macone, Brigadiere Capo (mare) Gianni Bruni e Appuntato Scelto Qualifica Speciale (mare) Gianluca Sabellico, in servizio presso la Sezione Operativa Navale di Gaeta: encomio semplice per aver condotto un’indagine di polizia ambientale a contrasto dell’abusivismo edilizio e tutela dell’ambiente;

- Sottotenente Leopoldo Festa, Luogotenente Cariche Speciali Domenico Caldaroni, Maresciallo Capo Alberto Sica, Maresciallo Ordinario Andrea Rosafio, in servizio presso la Tenenza di Aprilia: encomio semplice per aver condotto un’indagine di polizia giudiziaria volta al contrasto di gravi frodi fiscali perpetrate da un’azienda operante nel settore dei rifiuti;

- Luogotenente Cariche Speciali Mauro De Meo, Luogotenente Cariche Speciali Salvatore Miriello, Brigadiere Libero Ferri, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Salvatore Musilli, Finanziere cinofilo Fabrizia Maggiore, in servizio presso diversi reparti del Comando Provinciale: elogio per essersi distinti nel tempo per la lodevole condotta tenuta e per aver partecipato al conseguimento di brillanti risultati di servizio a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea.