Guardia di Finanza, la visita del generale Pomponi al Comando provinciale di Latina

C’è stata questa mattina al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina la visita del comandante regionale Lazio, generale di divisione Virgilio Pomponi. Accolto dal comandante provinciale, colonnello Giovanni Marchetti, e dai comandanti di tutti i reparti operanti nella provincia, l’alto ufficiale ha incontrato il personale in servizio, tra cui i delegati degli organi di rappresentanza militare, e i rappresentanti dei finanzieri in congedo appartenenti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della Provincia di Latina.

Durante la visita il comandante regionale ha formulato i migliori auguri “a tutte le fiamme gialle pontine, con un pensiero particolare alle famiglie, che condividono impegno, gratificazioni ma anche sacrifici dei finanzieri nella loro quotidiana azione di servizio a tutela della sicurezza e legalità economico-finanziaria, e in particolare nella lotta alle frodi fiscali, agli illeciti sperperi delle risorse pubbliche, nonché alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale”. Il generale ha anche ringraziato i militari per l’impegno e la dedizione che ogni giorno dimostrano, sottolineando l’importanza delle attività svolte anche nel sociale e indicando le prospettive future di intervento.

Nel corso del suo intervento il comandante regionale ha inoltre evidenziato come il personale rappresenti “la principale risorsa e punto di forza della Guardia di Finanza, chiamata ad operare spesso in materie e contesti ove viene richiesta un’elevata professionalità e la capacità di aggiornarsi ed evolversi ‘stando al passo’ con i mutamenti dello scenario economico, sociale e quindi anche criminale”.

Durante la sua mattinata a Latina l’alto ufficiale ha incontrato anche il prefetto di Latina Maurizio Falco e i vertici delle forze dell’ordine locali, ricevuti a Palazzo M, con i quali, oltre al cordiale scambio di auguri, è stato condiviso il “valore, fondamentale e imprescindibile, della collaborazione e piena sinergia istituzionale a tutela della legalità nelle sue varie accezioni, nonché l’importanza del ruolo della Guardia di Finanza nel concorso all’ordine e sicurezza pubblica a salvaguardia della collettività e dei cittadini”.

Il colonnello Marchetti, a nome di tutti i finanzieri della provincia, ha ringraziato il comandante regionale per l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate verso i reparti e gli uomini e donne in servizio nella provincia di Latina, ricambiando gli auguri per le imminenti festività.