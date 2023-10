Insospettabile con 5 chili di hashish nel barbecue condannato a 5 anni

È stato condannato a 5 anni di reclusione il 55enne di Aprilia, finito in carcere ad aprile scorso perchè trovato in possesso di 5 chili di hashish.

A scoprirlo il 6 aprile scorso erano stati i militari della Guardia di Finanza che, nell’ambito di una serie di controlli sul territorio avevano trovato scovato, in un magazzino l’ingente quantità di sostanza stupefacente occultata in un pacco confezionato contenente un barbecue: la droga era a sua volta confezionata in tre buste: 5 chili di hashish corrispondenti a oltre 69mila dosi. Così dopo avere verificato a chi dovesse essere consegnato l’oggetto i militari delle Fiamme gialle avevano arrestato l'uomo, nella cui disponibilità era il magazzino, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina il 55enne è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati per i quali la Procura aveva chiesto il suo rinvio a giudizio. La difesa, rappresentata dall'avvocato Lorenzo Magnarelli, ha chiesto che l’imputato venisse giudicato con il rito abbreviato per poter usufruire dello sconto di un terzo della pena, richiesta accolta dal gup. A conclusione della camera di consiglio per il 55enne è arrivata una sentenza di condanna a 5 anni di reclusione.