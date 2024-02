Paura all'alba: auto in fiamme in via Tanaro

Indaga la polizia su un incidendio d'auto avvenuto a Latina all'alba di lunedì 5 febbraio. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Tanaro, a pochi passi dal centro cittadino, dove i residenti della zona avevano segnalato il rogo.

Raggiunta la zona, i vigili del fuoco hanno accertato che un'auto era avvolta dalle fiamme e per evitare che le fiamme raggiungessero altre vetture parcheggiate nelle vicinanze hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento per contenere il rogo. Domato l'incendio, l'ufficiale di pg dei vigili del fuoco, in collaborazione con gli agenti di polizia, ha effettuato un sopralluogo e accurati accertamenti sulla scena per cercare elementi utili a stabilire le cause, che al momento tuttavia non è stato possibile accertare.