Scia di fuoco a Latina: un’altra auto in fiamme. L’incendio nella zona del Tribunale

Il rogo nella serata di mercoledì 25 agosto in via Triboniano; tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altre auto. E’ il terzo incendio in poco più di 48 ore

Auto in fiamme in centro a Latina: l’incendio nella serata di ieri, mercoledì 25 agosto, in via Triboniano, alle spalle del Tribunale. L’allarme è scattato intorno alle 21 e sul posto, dopo la segnalazione giunta al 115, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco.

Ad andare in fiamme una Dacia Duster che era parcheggiata lungo la strada. Il tempestivo arrivo dei pompieri ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse ancora: una vettura in sosta vicino a quella andata a fuoco, infatti, è stata salvata dalle fiamme.

Si tratta del terzo incendio in poco più 48 ore nel capoluogo: tre vetture sono andate a fuoco nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 agosto in via Fiuggi, altre due la notte successiva in Muzio Scevola; sui roghi sono in corso le indagini da parte della polizia.