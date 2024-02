Incendio nella notte: un capannone industriale distrutto dalle fiamme

Vasto incendio nella notte a Pomezia dove le fiamme hanno distrutto un capannone industriale. L’allarme è scattato nella serata di ieri, giovedì 22 febbraio, e sul posto in via Oros dalla sala operativa del comando provinciale di Roma sono state inviate diverse squadre e diversi mezzi per domare il rogo che ha interessato la struttura di circa 1.100 metri quadrati dove venivano prodotti cavi di rame.

Hanno operato quattro squadre con con tre autobotti e il carro autoprotettori; all’arrivo degli uomini del 115 l'incendio era già generalizzato e aveva già distrutto gran parte delle attrezzature, dei materiali all’interno e fatto collassare una parte del tetto, ma il pronto intervento ha evitato che le fiamme si propagassero anche ai due capannoni adiacenti.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che sono ora al lavoro per cercare di risalire alle cause dell’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.