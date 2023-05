Incendio sul lungomare, chiosco distrutto dalle fiamme

Un chiosco è stato completamente distrutto dalle fiamme in un incendio divampato nella serata di ieri, sabato 13 maggio, lungo la strada che collega Capoportiere e Rio Martino. L’allarme è scattato intorno alle 21.30 con una segnalazione giunta al numero unico di emergenza, il 112, mettendo subito in allerta il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Sul posto, all’altezza del chilometro 2 della strada Lungomare Pontino, è intervenuta una squadra dei pompieri del reparto territoriale di Latina che al suo arrivo ha trovato la struttura in legno completamente avvolta dalle fiamme.

Il rogo aveva infatti rapidamente avvolto tutta la struttura, adibita a chiosco, e subito sono iniziate le operazioni di spegnimento. Domato l’incendio i vigili del fuoco insieme alla polizia, giunta sul posto, hanno effettuato un accurato controllo dell'area per cercare elementi utili che possano permettere di risalire alle cause delle fiamme che, al momento, sono ancora in fase di accertamento

Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite o intossicate.