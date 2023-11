Palme in fiamme in via Bruxelles a Latina. L’incendio nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 25 novembre, lungo la strada tra il condominio del Colosseo e la rotonda dell'Aviatore, nei pressi del centro commerciale LatinaFiori.

In seguito alla segnalazione per l’incendio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le palme, che si trovano lungo lo spartitraffico della strada, sono andate a fuoco quasi contemporaneamente. Ignote le cause delle fiamme che hanno interessato buona parte delle piante, in un momento in cui in città c’era anche un forte vento; non è escluso che si possa essere trattato di un gesto vandalico.

Nel corso dell’intervento dei vigili del fuco è stato necessario chiudere temporaneamente la strada.