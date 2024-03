Incidente sull’Epitaffio, Mario Gustavo Lazzarini muore a 28 anni investito da un’auto

Si chiamava Mario Gustavo Lazzarini il giovane di 28 anni che questa notte ha perso la vita nell’incidente avvenuto nella notte lungo via Epitaffio, strada d’ingresso alla città di Latina non nuova purtroppo a tragedie come queste.

Il ragazzo era in sella alla sua bici da passeggio quando, per cause che al momento sono ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’auto. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul luogo dell’incidente. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri che sono volte a chiarire la dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione la vettura condotta da un uomo di 45 anni procedeva in direzione Latina Scalo quando c’è stato il terribile impatto con il mezzo a due ruote su cui viaggiava la vittima. Un impatto che lo ha sbalzato sul ciglio della strada.

Una volta scattato l’allarme via Epitaffio è stata raggiunta dai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 28enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze e svolto tutti i rilievi che saranno utili a chiarire la dinamica dell’incidente.

17 morti sulle strade dall'inizio dell'anno

Si tratta della 17esima vittima sulle strade della provincia di Latina dall’inizio di questo anno. Il tema della sicurezza sulle strade, e di un piano da elaborare proprio in vista delle festività pasquali come anche della stagione estiva, è stato ieri al centro di un tavolo tecnico che c’è stato ieri in Prefettura. “La prima causa di morte fra i giovani è legata agli incidenti stradali e per noi anche una sola vita salvata è un grande risultato” ha detto solo ieri nel corso dell’incontro il comandante provinciale della polizia stradale di Latina, Francesco Berna Nasca.