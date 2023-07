Incidente sulla Migliara 53, fuori strada con la moto: muore un uomo di 49 anni

Un altro drammatico incidente sulle strade della provincia pontina, a sole 48 ore dal sinistro sulla Pontina costato la vita al giovane Simone Di Maria: nella notte appena trascorsa un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere finito fuori strada con la sua moto.

La tragedia si è consumata lungo la Migliara 53 nel territorio di Pontinia. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati all’uomo per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri che stanotte hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Secondo una primissima ricostruzione il 49enne era alla guida ella sua moto quando, per cause che sono al momento ancora al vaglio, ha perso il controllo del mezzo a due ruote andando a impattare contro il guardrail.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far nulla per salvare la vita al centauro. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.