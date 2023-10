Indice di criminalità, denunce in aumento: Latina tra le prime 5 province per riciclaggio e omicidi colposi

Con oltre 19mila denunce totali, e 3.369 ogni 100mila abitanti, Latina si piazza al 41esimo posto tra le province italiane nella speciale classifica sull’Indice di criminalità. Una graduatoria che come ogni anno viene stilata dal Sole 24 Ore e che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente (quindi in questo caso nel 2022), in rapporto alla popolazione residente.

E la provincia pontina rispetto alla classifica dello scorso anno scende di quattro posizioni (era al 37esimo posto), ma le denunce totali sono aumentate di circa un migliaio in 12 mesi.

Indice di criminalità: l’analisi della provincia pontina

Entrando più nel dettaglio, Latina si piazza addirittura al quarto posto in tema di riciclaggio e impiego di denaro, facendo registrare la sua peggiore performance nelle varie classifiche per categorie. Ma sono preoccupanti anche i dati che riguardano la classifica per omicidio colposo, che piazzano la provincia pontina al quinto posto in tutta Italia (con 5,7 denunce ogni 100mila abitanti), quella per i tentati omicidi (Latina è al decimo posto) e infine quelle per omicidio da incidente stradale (è al 20° posto) e omicidio colposo da incidente sul lavoro (è al 21° posto).

La provincia pontina resta nella parte alta della classifica anche per il reato di minacce (è in 17esima posizione) come per le lesioni dolose (è al 26esimo posto in tutto il Paese). Dati preoccupanti anche quelli per gli incendi che la piazzano all’11esimo posto. Discorso a parte per i furti che restano tra i reati più segnalati con quasi 1.300 denunce ogni 100mila abitanti (in aumento rispetto alla precedente classifica), e nella classifica il territorio pontino si trova al 39esimo posto; territorio pontino che scende ancora più in basso nella graduatoria, è al 48esimo posto, per le rapine con 26 denunce ogni 100mila abitanti (in crescita in 12 mesi), ma si sale in classifica per le rapine in abitazione (30esimo posto) e negli esercizi commerciali (16esimo posto).

Per quanto riguarda lo spaccio, il territorio pontino si trova nella parte più bassa della classifica (è al 69esimo posto), mentre per le estorsioni è al 46esimo e per le violenze sessuali al 51esimo.

La classifica nel resto del Lazio

La performance peggiore in tutto il Lazio è quella della Capitale che sale sul podio attestandosi in terza posizione; Viterbo si posiziona invece al 54esimo, Rieti all’80esimo e infine Frosinone al 96esimo.

La classifica in tutta Italia

Milano si conferma maglia nera nell’Indice della criminalità 2023 con 6.991 reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e denunce in crescita del 3,5% anche nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il capoluogo lombardo è seguito poi da Rimini e Roma che completano il podio; appena sotto ci sono Bologna e Firenze rispettivamente al quarto e quinto posto.