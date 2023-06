Insulti a Balotelli durante una diretta Instagram: influencer condannato

Insultò pesantemente il calciatore Mario Balotelli in diretta Instagram. L'influencer Alessandro Rosica, residente a Caserta ma originario di Aprilia, è stato condannato al pagamento di 2mila euro di multa (con pena sospesa), insieme ala modella svizzera Clelia Carleen, ex compagna dell'ex attaccante della nazionale italiana.

Come riporta Caserta News, econdo l'accusa, nel 2020 i due avrebbero offeso "la reputazione, l'onore e il decoro" di Mario Balotelli insultandolo mentre era in corso una diretta dalla pagina Instagram "investigatoresocial" di cui Rosica è gestore. Nel corso della diretta Rosica, difeso dall'avvocato Pasquale Daniele Delle Femmine, avrebbe insultato Balotelli lanciando nei suoi confronti pesanti accuse: "Uno che abbandona il figlio è una merda" o definendolo "schifo di uomo non vale nulla".