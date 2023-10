Una persona investita da un treno a Fondi, accertamenti in corso. Traffico ferroviario sospeso

Una persona è stata investita da un treno nei pressi della stazione di Fondi. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre. Sono ancora poche e frammentarie le informazioni a disposizione.

La circolazione ferroviaria sulla linea Roma - Napoli via Formia è stata sospesa tra Fondi e Monte San Biagio intorno alle 18.40 per l’intervento dell’autorità giudiziaria. Come comunica Rete Ferroviaria Italiana, le autorità competenti sono infatti presenti sul posto per lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari.

Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria con i treni che, spiega ancora Rfi, potranno subite ritardi, variazioni e cancellazioni.