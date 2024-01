Investimento sui binari, circolazione dei treni in tilt: maxi ritardi e cancellazioni

Mattinata di caos quella del secondo giorno del 2024 per la circolazione dei treni, con pesanti ripercussioni anche sul territorio pontino. A causa dell’investimento di una donna da parte di un convoglio nei pressi della stazione Casilina, come spiegano da Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione è stata fortemente rallentata anche sulla linea Roma - Napoli via Formia oltre che sulle Roma - Napoli via Cassino e Roma - Velletri/Albano/Frascati.

La donna, travolta da un treno della linea Roma - Velletri/Albano/Frascati è in gravissime condizoin e, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale san Giovanni nella Capitale.

Scattato l’allarme poco dopo le 8 della mattina di oggi, martedì 2 gennaio, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria per tutti gli accertamenti necessari a fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Le operazioni sono durate ore e solo dopo le 11 la circolazione dei treni ha iniziato a tornare regolare. Pesanti gli effetti sulla mobilità; come aggiornano ancora da Rfi, sono stati registrati rallentamenti fino a 120 minuti per 2 treni Intercity e 18 Regionali, e di 150 minuti per un treno Regionale; due Intercity e 10 Regionali sono stati limitati nel percorso e 12 sono stati cancellati.

Un secondo investimento, sempre nella Capitale, c’è stato anche nella zona di Roma Ostiense (tutti i particolari su RomaToday).