Investimento sui binari, muore un uomo. Circolazione ferroviaria rallentata e treni in ritardo

Tragedia sui binari nella mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre. Un uomo è stato investito da un treno in transito nei pressi della stazione di Priverno. Lo scalo ferroviario è stato subito raggiunto dai sanitari del 118, dalla polizia e dai carabinieri.

La vittima da quanto si apprende è un uomo di origini straniere. Non è al momento chiara la dinamica di quanto accaduto. Gli accertamenti sono in corso da parte della polizia ferroviaria.

E sono state pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei treni della linea Roma-Napoli via Formia che da qualche minuto prima delle 10 è risultata fortemente rallentata, come hanno aggiornato anche dal sito di Rete Ferroviaria Italiana. “Le autorità competenti presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti”.

Il traffico ferroviario ha iniziato via via a tornare regolare solo nel primo pomeriggio. "Dalle ore 14.30 sulla linea Roma – Napoli, via Formia, la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Priverno per l’investimento di una persona da parte di un treno - fa sapere Rfi -, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto". Per quanto riguarda gli effetti sulla mobilità si parla di ritardi da 10 a 90 minuti per 9 regionali, mentre 8 Intercity sono deviati con ritardi fino 60 minuti, uno è stato cancellato e 4 regionali sono stati limitati.

Articolo aggiornato alle 15