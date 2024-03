Controllato ai domiciliari, i carabinieri sentono odore di hashish in casa e scoprono la droga

Un arresto in carcere e una denuncia in stato di libertà. E' l'esito di un controllo effettuato a Itri dai carabinieri della sezione radiomobile di Formia che, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno fermato un 32enne formiano, sottoposto alla misura detentiva ai domiciliari con l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane era in compagnia di un amico, un 30enne di Itri, ed entrambi, all'atto del controllo, hanno subito dimostrato un forte stato di agitazione che ha insospettito i militari spingendoli a effettuare ulteriori accertamenti. Nell'abitazione tra l'altro si avvertiva un forte odore di sostanza stupefacente.

Nel corso di una perquisioione domiciliare e personale sono stati così rinvenuti alcuni involucri in cellophane che contenevano dosi di hashish. Insieme alla droga è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Un'analoga perquisizione è stata poi estesa anche all'abitazione del 30enne, dove sono stati scoperti e sequestrati altri quattro involucri con dosi di hashish insieme a un bilancino.

Per il 32enne è scattata dunque uan richiesta di aggravamento che ha portato alla sospensione dell'affidamento in prova ai servizi sociale, con immediato trasferimento nel carcere di Cassino, mentre il più giovane è stato denunciato in stato di libertà.