Alla vista dei carabinieri nasconde la dose di cocaina in bocca: pusher bloccato

I carabinieri lo hanno notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto per le strade del centro urbano di Itri e lo hanno seguito e osservato, riuscendo ad accertare che il soggetto, alla vista dei militari in divisa, aveva nascosto in bocca una dose di stupefacente. Hanno così bloccato l'uomo riuscendo a recuperare la dose di cocaina che cercava di occultare.

A quel punto è scattato un controllo più approfondito e i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione dell'abitazione del pusher, un 37enne residente a Itri e già gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa hanno effettivamente rinvenuto altre dosi di droga, in particolare 35 grammi di marijuana oltre a un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi da vendere. La droga è stata sottoposta a sequestro mentre per il 37enne, in accordo con la procura di Cassino, è scattata una denuncia a piede libero.