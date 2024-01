Fermato con un panetto di hashish nascosto sotto il sedile dell'auto

I carabinieri della stazione di Itri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di nazionalità albanese di 44 anni, residente a Itri e con precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante i consueti controlli alla circolazione stradale – che in questo periodo di festività di fine anno il Comando Compagnia di Formia ha inteso rafforzare – si sono accorti che l’uomo fermato a bordo di un’auto fin da subito si mostrava particolarmente agitato, atteggiamento che ha insospettito i militari che hanno deciso di eseguire una perquisizione veicolare del mezzo e hanno trovato rinvenuto un panetto di hashish del peso di 65 grammi occultato sotto i sedili anteriori dell’auto. La perquisizione è stata estesa al garage di proprietà dell’uomo, dove è stato trovato un bilancino elettronico di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto sottoposto a sequestro.

Solo pochi giorni prima il Comando Stazione carabinieri di Itri aveva denunciato in stato di libertà per i medesimi motivi un altro uomo di origini italiane di 37 anni anche lui trovato in possesso di sostanza stupefacente che, per i mezzi e modalità dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, facevano presupporre che non fossero destinate ad un uso esclusivamente personale.