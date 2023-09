Si sono finti corrieri e si sono presentati in casa di un'anziana di Itri per consegnare un fantomatico pacco dietro corrispettivo in denaro di ben 2.100 euro. Tutta l'operazione era stata però preceduta da una telefonata, arrivata all'utenza dell'anziana, in cui una donna si presentava come sua nipote e avvertiva dell'imminente arrivo di un pacco per il quale era necessario pagare quella somma.

Per fortuna l'anziana era rimasta insospettita da quella strana telefonata e aveva capito subito che dall'altro capo del telefono non c'era sua nipote. La truffa dunque non si è concretizzata, ma la vittima ha allertato i carabinieri e ha denunciato tutto l'accaduto. Così i militari della stazione di Itri hanno avviato le indagini e sono riusciti a identificare i responsabili. Si tratta di un 20enne di Napoli e di un 18enne di San Giuseppe Vesuviano, già gravati da precedenti di polizia e ora denunciati entrambi per concorso in tentata truffa.