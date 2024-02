Inchiesta sui fondi pubblici gestiti da Karibu: il Comune vuole costituirsi parte civile

Sulla vicenda giudiziaria legata alla cooperativa Karibu, relativa in particolare alle accuse di frode in pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta e auto riciclaggio che lo scorso ottobre portarono alle misure cautelari a carico di Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, rispettivamente suocera e moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, il Comune di Latina annuncia la costituzione di parte civile.

Su indirizzo della sindaca Matilde Celentano, la giunta comunale ha approvato la deliberazione 55 del 22 febbraio, che annuncia appunto la costituzione di parte civile dell'ente nel processo alla cooperativa in vista dell'udienza preliminare fissata al 1 marzo.

Il procedimento penale è a carico dei cinque indagati, accusati a vario titolo di aver assunto comportamenti e condotte tese a non adempiere agli obblighi derivanti da convenzioni con oggetto pubblico, commettendo frode in pubbliche forniture, facendo mancare reiteratamente cose od opere necessarie al pubblico servizio e determinando così numerose criticità o irregolarità. Il caso riguarda fondi pubblici per la gestione di richiedenti asilo e minori non accompagnati da parte della cooperativa che operava a Latina e in altri territori della provincia.



“La sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto perché il Comune si costituisca parte civile è stata relazionata dall’avvocatura dell’ente – ha dichiarato la sindaca Celentano – Il procedimento penale in questione riguarda la nota vicenda legata all’accoglienza dei migranti che, secondo quanto emerso dalle indagini della Procura, sarebbe stata condotta in modo illegale e irrispettoso verso gli ospiti anche sul territorio di Latina. Come amministrazione comunale valuteremo sempre con molta attenzione l’opportunità della costituzione di parte civile, nell’interesse del Comune e dell’intera comunità che rappresentiamo”.