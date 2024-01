"Alto Impatto": multe e patenti ritirate nei quartieri Q4 e Q5

Nuovi controlli nel capoluogo pontino da parte dei carabinieri del Comando provinciale unitamente a personale del Nucleo antisofisticazione e sanità, in coordinamento con la Questura e il Comando provinciale della Guardia di finanza, nell'ambito degli interventi di sorveglianza del territorio di “Alto Impatto".

Le pattuglie delle forze dell'ordine si sono concentrate nei quartieri Q4 e Q5 dove hanno sottoposto a controllo due attività commerciali di cui una segnalata per non avere assolto agli obblighi della tracciabilità degli alimenti ricevendo così una sanzione amministrativa di 1500 euro. Verifiche sono state effettuate anche sulla circolazione stradale con il controllo di 26 persone e altrettanti veicoli. Il bilancio complessivo è di tre contravvenzioni per violazioni al Codice della strada e di una patente ritirata.