Raffica di controlli e ispezioni nei negozi di alimentari: scattano multe per irregolarità e violazioni

Due attività commerciali segnalate per violazioni in materia di sicurezza alimentare, mancata formazione dei lavoratori sull'igiene e sicurezza degli alimenti e per inottemperanza alle procedure di autocontrollo haccp. E' l'esito di ulteriori controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale e dal nucleo antisofisticazione e sanità nell'ambito di un nuovo servizio straordinario "Alto impatto" che ha interessato i quartieri Q4 e Q5, a Latina.

Alle attività di controllo interforze hanno preso parte anche gli agenti della questura e i militari del comando della guardia di finanza, presidiando i due popolosi quartieri del capoluogo, con ispezioni, perquisizioni e anche controlli alla circolazione stradale.

Nello specifico i carabinieri del Nas hanno sottoposto a verifiche due esercizi commerciali di generi alimentari rilevando alcune irregolarità che hanno portato ad erogare sanzioni per 4mila euro. Per quanto riguarda infine il bilancio dei controlli su strada, i militari hanno identificato 22 persone e fermato 20 veicoli nei posti di blocco organizzati sulle strade principali dei quartieri.