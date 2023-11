Sorvegliato speciale e con obbligo di soggiorno: trovato in giro in auto nonostante il divieto

Era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Sezze, ma senza un giustificato motivo è stato trovato a bordo della sua auto nel territorio di Latina. I carabinieri della stazione di Borgo Podgora hanno arrestato in flagranza un uomo di 55 anni. Durante un servizio di controllo lo hanno fermato e controllato mentre era in auto e dagli accertamenti è emerso che era appunto destinatario di un obbligo di soggiorno.

I militari hanno dunque verificato che non sussistevano motivi validi per la presenza dell'uomo al di fuori del territorio indicato dal provvedimento di sorveglianza speciale e lo hanno quindi arrestato. Il pubblico ministero di turno ha disposto per il 55enne il regime dei domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.