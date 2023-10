Allarme carcere, è tra i più sovraffollati d'Italia: ospita 129 detenuti invece che 77

Nuovo allarme per il sovraffollamento del carcere di Latina. A lanciarlo il Garante per i detenuti nel Lazio Stefano Anastasia alla luce dei dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria secondo i quali, alla fine del mese di settembre, il numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari del Lazio è pari a 6.381, con un incremento 77 unità rispetto ai 6.304 del mese precedente (+1,2%).

In questo quadro Latina è in assoluto il più sovraffollato della Regione con un tasso effettivo del 170% . Ma non solo. Questi numeri lo inseriscono al 15esimo posto sul territorio nazionale seguito da Civitavecchia con un tasso del 168% che si colloca al 17esimo posto. La struttura di via Aspromonte, a fronte di una capienza di 77 persone, a oggi ne ospita 129 di cui 41 donne (detenute nell’ala di Massima sicurezza) e 40 stranieri. Tale situazione non incide soltanto sulle condizioni di vita dei detenuti ma anche sul lavoro degli operatori di polizia penitenziaria che proprio nella casa circondariale di Latina nelle ultime settimane sono stati costretti ad affrontare situazioni di emergenza: il detenuto che ha tentato di fuggire salendo sul tetto, l’aggressione e il ferimento di un operatore, l’incendio appiccato all’interno di una cella da un detenuto.

“Destano particolare attenzione e preoccupazione – commenta il segretario regionale Fns Cisl Massimo Costantino - le situazioni che si registrano in ben sette istituti penitenziari su quattordici del Lazio in particolare Latina. Chiediamo una forte azione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria nei confronti del personale, Direttori inclusi, ed una vicinanza maggiore alle richieste di aiuto che pervengono da una realtà già di per sè difficile e peggio ancor provata da frequenti episodi con un invio consistente e concreto di unità di Polizia Penitenziaria tale da garantire , anche, la tutela del personale che opera in sezione”.