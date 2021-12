Super green pass e assembramenti: controlli intensificati sulla movida

Con l'introduzione delle nuove regole su green pass semplice e green pass rafforzato, sono iniziati ieri anche nel capoluogo e in provincia di Latina i controlli nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, come autobus locali e treni regionali. Le verifiche, come disposto in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza convocato in prefettura, saranno eseguiti da tutte le forze di polizia e dalle polizie locali.

In campo ci sono pattuglie dedicate e aggiuntive rispetto a quelle destinate ai normali interventi quotidiani. Questa sera però, considerato un giorno prefestivo, sarà disposta un'intensificazione delle attività sulla movida, con ulteriori pattuglie che si occuperanno delle verifiche in pub e ristoranti e nelle zone cittadine maggiormente frequentate dai giovani. In previsione dunque di una maggiore presenza di persone e soprattutto di ragazzi ci saranno ulteriori pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza a disposizione a Latina e nei centri più grandi del territorio.

Intanto, le prime verifiche effettuate in locali di ristorazione e alle fermate degli autobus non hanno fatto riscontrare particolari criticità. Questa mattina le pattuglie di polizia di Stato e polizia locale hanno raggiunto le autolinee e la stazione ferroviaria, dove sono stati controllati i passeggeri del trasporto pubblico locale, che ora dovranno obbligatoriamente essere in possesso del green pass semplice.