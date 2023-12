Donna perseguitata e pedinata dal vicino di casa

Da circa un anno, da quando era andata a vivere in un nuovo appartamento, era diventata oggetto delle attenzioni morbose di un uomo che vive nello stesso stabile. L'iniziale interesse verso la donna, che aveva manifestato con chiarezza di essere infastidita dalle continue attenzioni, si era trasformato presto in una vera ossessione e in un comportamento persecutorio.

Il vicino di casa la aspettava sul pianerottolo, ne controllava gli spostamenti e bussava alla sua porta anche in piena notte, incurante del fatto che la donna avesse anche una figlia piccola. In un'occasione la vittima, allarmata dal comportamento, si era anche vista costretta a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine pur di allontanare il suo persecutore, che era arrivato anche a chiderle del denaro. La signora, nella speranza di farlo desistere, aveva acconsentito a consegnargli delle somme. Ma anche questo non è bastato.

La vittima ha deciso quindi di rivolgersi alla polizia e dopo un'indagine della squadra mobile di Latina che ha dato riscontro alla ricostruzione, è stata emessa a carico del vicino stalker, 45enne del capoluogo, una misura cautelare del divieto di avvicinamento.