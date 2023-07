Controlli a tappeto nei comuni del litorale: 589 persone identificate, pioggia di sanzioni

Da giovedì alla mattinata di oggi è stato messo in campo sul territorio un dispositivo di controllo straordinario coordinato dalla questura di Latina e finalizzato al contrasto della criminalità e dei reati predatori e alla prevenzione. Insieme agli equipaggi del reparto Prevenzione crimine di Roma le pattuglie della questura sono entrate in azione nei territori di Fondi, Formia e Latina, per un'attività capillare di vigilanza sulle strade e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Intensificato in particolare il controllo e il monitoraggio delle zone della movida e una particolare attenzione è stata poi dedicata alle verifiche nei confronti di individui sospetti e del rispetto delle prescrizioni da parte di persone sottoposte a misure restrittive, come arresti domiciliari o obblighi di polizia. Sotto questo specifico aspetto gli agenti hanno identificato 81 soggetti già gravati da precedenti.

Il bilancio complessivo delle operazioni estese sui tre comuni del litorali pontino è di 589 persone controllate, 273 veicoli fermati e 12 sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada. Analoghe attività saranno ripetute anche nei prossimi giorni in altre zone della provincia di Latina.