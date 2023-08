Furti nel capoluogo: incursione dei ladri in due pizzerie

Indaga la polizia sui due furti messi a segno nella notte tra lunedì e martedì nel capoluogo pontino. I ladri hanno preso di mira in particolare due pizzeria, una a Latina Scalo e l'altra in centro. Il colpo alla pizzeria Coky di via della Stazione, a Latina Scalo, è stato consumato nella tarda serata di lunedì quando i malviventi sono entrati nel locale approfittando dell'assenza dei proprietari e hanno portato via il registratore di cassa e una borsa.

Il secondo colpo ha riguardato invece il locale "Civico 18" che si trova in via Lamarmora ed è stato scoperto solo nella mattinata di ieri. Il ristorante pizzeria era infatti chiuso e i ladri sono riusciti ad entrare passando da una finestra dello stabile. Una volta all'interno hanno forzato il registratore di cassa che conteneva alcune centinaia di euro e hanno potato via i dispositivi elettronici utilizzati dai camerieri.

Entrambi gli episodi sono stati denunciati dai titolari e ora la polizia indaga per rintracciare i responsabili.