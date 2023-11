Condannato il ladro di salumi: aveva rubato lonze, pancette e guanciali per oltre mille euro

Aveva rubato dal garage di una abitazione, insieme ad altre due persone mai identificate, salumi per oltre mille euro e oggi è stato condannato a due anni e quattro mesi di carcere.

D.B., queste le sue iniziali, 32 anni, era stato arrestato lo scorso aprile al termine di un pedinamento e poi di un rocambolesco inseguimento da parte della Squadra mobile dal parcheggio di largo Tartini nel quartiere Q4 a Pontinia e poi di nuovo a Latina. La Polizia aveva cercato di fermare la vettura con due pattuglie mettendo in funzione i lampeggianti e mostrando i distintivi ma una volta che gli agenti sono scesi il conducente dell’auto è ripartito all’improvviso investendo anche gli agenti e facendoli cadere a terra. Tanto che questi due per bloccare la fuga hanno sparato ad una delle gomme della vettura ma gli occupanti si sono dileguati lo stesso salvo poi abbandonare la macchina nei pressi di via dei Messapi e fuggire a piedi. All’interno della vettura, oltre ad un frullino, radio ricetrasmittenti, guanti ed altri oggetti per lo scasso, c’erano salumi per un valore di circa un migliaio di euro: quattro culatelli, due guanciali, due pancette, due lonze, due lardi di colonnata e un salame sottratti da un’abitazione di borgo San Michele dove i ladri erano entrati segando le sbarre di una finestra. Ad essere fermato soltanto il 32enne che aveva dichiarato di avere rubato perché aveva fame e poi aveva raccontato che gli altri ladri erano cittadini romeni conosciuti occasionalmente.

Oggi il processo davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa che su richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Luigi Di Mambro, si è svolto con rito abbreviato. Il pubblico ministero Martina Taglione ha chiesto per il giovane, accusato di furto, una condanna a 3 anni e otto mesi ma il gip, a conclusione della camera di consiglio ha ridotto la pena a 2 anni e quattro mesi.