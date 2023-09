Due auto a fuoco nella notte di venerdì nel quartiere Q4

Due auto in fiamme nella notte di venerdì nel quartiere Q4, a Latina. E' accaduto in via Carissimi, dove i residenti in piena notte hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco, intervenuti prontamente per domare il rogo.

Le fiamme avevano però ormai avvolto e distrutto una prima auto, una vettura eletrtica, raggiungendo anche una Lancia Y che era parcheggiata vicino sulla stessa strada e che è stata danneggiata nella parte anteriore. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Latina per gli accertamenti del caso. Non si esclude che possa essersi trattato di un guasto e che l'incendio abbia poi interessato accidentalmente la seconda auto.