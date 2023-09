Paura nel quartiere Isonzo: auto a fuoco nella notte

Paura l'altra notte, nel quartiere Isonzo, per un'auto andata a fuoco. Nella notte tra venerdì e sabato una Peugeot 407 parcheggiata lungo la strada, in via San Tommaso D'Aquino, è stata distrutta da un incendio e una seconda vettura parcheggiata vicina è stata danneggiata dal fuoco. Le fiamme sono infatti partite dalla parte anteriore della Peugeot e hanno poi raggiunto la parte posteriore del veicolo posteggiato davanti.

La pronta segnalazione di alcuni residenti delle palazzine vicine ha fatto intervenire immediatamente una squadra di vigili del fuoco ha potuto scongiurare danni peggiori. Insieme ai vigili del fuoco anche gli agenti della squadra volante, che indagano sull'accaduto e che hanno già ascoltato i proprietari della vettura. Un testimone ha poi raccontato ai poliziotti di aver visto due persone proprio vicino all'auto andata a fuoco, probabilmente per posizionare un innesco.