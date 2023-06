Nuovo incendio nella notte all'Hotel de la Ville: il terzo episodio nel giro di pochi mesi

Un nuovo incendio è divampato nella notte all'Hotel de la Ville di Latina, la struttura abbandonata che si trova di fronte all'ospedale Goretti e che da tempo è diventata ormai rifugio di un gruppo di persone senza fissa dimora. L'allarme è stato dato intorno all'1,30 e ha portato immediatamente sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco del comando per avviare immediatamente le operazioni di spegnimento scongiurando danni ulteriori alle strutture vicine e ad altre stanze dello stabile.

Il rogo, da quanto si apprende, si è sviluppato da una stanza situata all'ultimo piano dello stabile, raggiunta dalle squadre con un braccio elevatore. A fuoco diversi materiali che erano stati accastati all'interno dei locali, materassi e altri combustibili solidi. Al momento dell'incidendio però lo stabile è risultato vuoto e probabilmente chi si trovava dentro è riuscito ad allontanarsi quando è divampato il fuoco.

Si tratta del terzo rogo nella struttura. Il primo incendio risale a novembre del 2022 e aveva interessato una dependance della struttura principale, il secondo invece allo scorso febbraio, sempre all'ultimo piano dello stabile. Anche in questa circostanza le cause sono da attribuire a un'azione dolosa o colposa, considerando il fatto che nell'ex albergo non ci sono utenze attive che possano aver innescato un incendio accidentale.