Organico sottodimensionato, a rischio l'efficienza operativa: il Siulp scrive al questore di Latina

Il Siulp, Sindacato italiano initario lavoratori di polizia, scrive al questore di Latina per segnalare la situazione legata all'esiguo organico, oggi presente nella varie articolazioni della polizia pontina. Il sindacato in particolare sottolinea che durante i lavori del 9° congresso provinciale, celebrato un anno fa, era già stata sollevata una grave carenza di organico sul territorio. Il numero degli operatori presenti sul territorio nei prossimi due anni inoltre diminuirà drasticamente perché andranno in quiescenza, per raggiunti limiti di età, circa poliziotti, senza calcolare chi, evidentemente, già in possesso dei requisiti minimi, preferirà lasciare in anticipo o chi sarà trasferito perché vincitore di concorso.

"In vista dei prossimi movimenti e delle prossime assegnazioni - spiega il segretario generale Luigi Izzo - abbiamo chiesto al questore di sollecitare il dipartimento della polizia di Stato invitandolo a uno sforzo maggiore, giacché Latina, secondo noi, ha la necessità e l'urgenza di un immediato potenziamento..

Per garantire sicurezza al territorio, tutti gli uffici della questura, come pure le specialità, (stradale, polfer, polizia postale), hanno necessariamente bisogno di essere rinforzati. La nostra richiesta è supportata dal fatto che, per far fronte ai numerosi e improrogabili servizi di ordine pubblico, ad attività info investigativa, antiterrorismo, nonché al controllo del territorio, insieme a tutte le altre incombenze di carattere amministrativo, con un organico ridotto all’osso, a breve si rischierà di avere effetti negativi sull’efficienza operativa".

A rafforzare la richiesta rivolta al questore c'è anche un altro elemento sottolineato dal sindacato. La provincia di Latina è considerata sede di arrivo e dunque l'età media dei poliziotti supera i 48 anni. "A nostro avviso questa provincia, per far fronte a tutte le esigenze ha bisogno di nuove e giovani risorse - continua il sindacato Siulp - perché non dimentichiamoci che, come rilevato dalle analisi del Viminale, l’intero Lazio, in particolare questa provincia per la sua posizione geografica, la realtà economica e la vicinanza alla Capitale, è un territorio permanentemente esposto alla penetrazione criminale, tanto della criminalità

organizzata mafiosa quanto di quella straniera. Siamo consapevoli che, evidentemente, stiamo chiedendo la luna nel pozzo, ma per garantire un adeguato ed efficiente servizio alla comunità, l’unica soluzione rimane quella di sollecitare il dipartimento della polizia di Stato al fine di integrare l'organico".