Inquinamento del litorale e dei canali: "Aspettiamo risposte dal tavolo tecnico"

Apertura del tavolo tecnico convocato dal sindaco Matilde Celentano per affrontare i problemi di inquinamento delle acque anche ai consiglieri comunali del capoluogo pontino. La richiesta arriva dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Maria Grazia Ciolfi la quale, sulla scorta delle dichiarazioni dell’assessore regionale Elena Palazzo, sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione sullo stato della qualità delle acque dei canali Moscarello e Rio Martino e invita il primo cittadino a sensibilizzare tutti gli enti convocati al tavolo tecnico sulla necessità di intervenire con urgenza ed efficacia.

“Nonostante le recenti analisi di Arpa Lazio abbiano decretato la balneabilità delle nostre acque – sottolinea la Ciolfi - è necessario approfondire quanto sia imminente il rischio di un serio inquinamento come lo ha definito l’assessore regionale. Le cause dell’inquinamento del nostro litorale sono da ricercarsi a monte ed in problematiche note e ben precise, quali la vetustà ed insufficienza degli impianti di depurazione esistenti e spetta all’amministrazione definire un tempo congruo per l’eventuale adeguamento, il mancato collettamento alla rete fognaria di tutti i nuclei abitativi, la presenza di nuclei abusivi, le aree demaniali sulla marina occupate da campeggiatori non autorizzati e che dovrebbero essere sgomberate, fino alla questione degli sversamenti illeciti che periodicamente tornano all’attenzione della cronaca locale nonché l’annosa, ma non ancora risolta, questione della bonifica della discarica di borgo Montello, relativamente allo stato delle falde acquifere. Questi sono i temi che ci aspettiamo vengano trattati nel tavolo tecnico di cui il Comune ha annunciato la convocazione per il 31 agosto. Chiediamo alla sindaca – conclude - di valutare la possibilità di partecipazione anche dei consiglieri comunali, anche solo in veste di uditori. L’attenzione del M5S resterà altissima per comprendere le rispettive competenze e responsabilità degli enti convocati, tra cui Acqualatina e Consorzio di Bonifica”.