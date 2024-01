Anni di violenze alla compagna, poi minaccia di far esplodere casa con la bombola del gas

Dopo anni di minacce e aggressioni ha deciso di denunciare il compagno. E così l'uomo, 73enne, è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia. Lo scorso 22 dicembre la donna si è rivolta alle forze dell'ordine, ormai esausta e terrorizzata dall'ultimo episodio di violenza consumato fra le mura domestiche. L'uomo aveva infatti aperto la bombola del gas e aveva minacciato di far esplodere casa.

La donna però ha raccontato numerosi altri episodi di aggressione nel corso degli anni, tra cui minacce di morte con un fucile e con un coltello, insulti e offese e anche un tentativo di strangolamento. La vittima però non aveva mai avuto il coraggio di denunciare, fino all'ultimo caso avvenuto poco prima di Natale.

Il caso è quindi approdato alla squadra mobile e a carico del pensionato è scattata dunque la misura di custodia cautelare. L'uomo, interrogato dal gip Giuseppe Cario, assistito dall'avvocata Agrippina Porcelli, ha minimizzato gli episodi di maltrattamento e negando di aver avuto l'intenzione di far esplodere casa accendendo il gas. La difesa ha chiesto una misura meno afflittiva del carcere, ma il giudice si è riservato e per il momento l'uomo resta detenuto nella casa circondariale.