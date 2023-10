Minacce e maltrattamenti sulla compagna: "Se chiami la polizia ti ammazzo"

Ha aggredito verbalmente la compagna tanto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa, su richiesta del pubblico ministero Andrea D’Angeli, ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Si tratta del primo caso in cui a Latina vengono applicate le nuove norme del cosiddetto "Codice Rosso" che prevede, per concretizzare la tutela delle vittime, una accelerazione dell'iter d'indagine per alcuni delitti tra cui i maltrattamenti, le cui notizie di reato saranno riferite dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero immediatamente e, in prima battuta. Proprio come è accaduto in questo caso.

Un altro caso di maltrattamenti in famiglia si è verificato nei giorni scorsi a Latina da parte di un 48enne che ha insultato la compagna 46enne minacciandola e lanciando oggetti all’interno dell’abitazione costringendola a scappare in strada. Una scena alla quale ha assistito una vicina di casa e che è stata a sua volta minacciata. “Se chiami la polizia ti ammazzo” questa la frase riferita dalla testimone agli agenti della Squadra volante intervenuti sul posto. E’ così emerso che i maltrattamenti andavano avanti da tempo e il giudice ha emesso un provvedimento che vieta all’uomo di avvicinarsi alla sua compagna.

Questa mattina il 48enne, assistito dagli avvocati Gaetano Marino e Pierluigi Palma, è comparso davanti al gip per la convalida del provvedimento. Davanti al magistratol'uomo ha negato i comportamenti violenti nei confronti della donna spiegando che si trattava di semplici discussioni familiari dai toni probabilmente troppo accesi. La difesa ha chiesto la revoca del provvedimento, il gip a conclusione della camera di consiglio non ha convalidato il provvedimento e non ha emesso la misura richiesta.