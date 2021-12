La protesta degli studenti: occupato il liceo classico Dante Alighieri

Dopo giorni di protesta è scattata al liceo classico Dante Alighieri di Latina l'occapazione da parte degli studenti. Una decisione che arriva dopo giornate di manifestazioni e dopo uno sciopero bianco. Ieri alle 14, al suono dell'ultima campanella, si sono radunati nell'atrio dell'edificio di viale Mazzini proclamando l'occupazione della scuola e restando all'interno della scuola.

In un documento i ragazzi hanno apertamente criticato la gestione "antidemocratica" della dirigenza dell'istituto. Al centro delle contestazioni in particolare, la mancanza di spazi, l'impossibilità di utilizzare la palestra, l'auditorium e gli spazi esterni, la mancanza di momenti di dialogo e confronto e diversi disagi legati alle entrate scaglionate e al pendolarismo. Tutte richieste che finora, secondo gli studenti, sono rimaste inascoltate.

La preside ha quindi disposto ieri la chiusura dei cancelli che alcune ore dopo sono stati riaperti per l'arrivo della Digos. In via straordinaria la dirigente ha poi convocato i consigli di classe per discutere dei problemi e cercare soluzioni insieme agli studenti.