Caduta di calcinacci da un edifico di via lago Ascianghi: ordinanza di chiusura della strada

Ordinanza del Comune di Latina in seguito alla caduta di calcinacci in via Lago Ascianghi. Il 2 settembre, in seguito a una segnalazione, il comando dei vigili del fuoco ha effettuato un sopralluogo in alcune palazzina del quartiere per la caduta di intonaco dalla facciata e dai frontalini dei balconi di un edificio di sei piani. Come emerso dalla verifica, i calcinacci crollati hanno danneggiato alcune vetture in sosta lungo la strada e il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla rimozione di altre porzioni di intonaco che a vista risultavano pericolanti. Il tratto di strada interessato è stato dunque transennato per ragioni di sicurezza.

Ora dunque arriva una specifica ordinanza firmata dalla sindaca Matilde Celentano che dispone la chiusura del tratto di strada interessato, in cui si legge: "Stante la necessità di una verifica approfondita, e la possibilità che altre porzioni di intonaco possano staccarsi, alla luce di quanto sopra, si rende necessario che le parti interessate, sotto la guida di tecnico abilitato o qualificato ove previsto da leggi o regolamenti e comunicandone gli esiti agli uffici preposti, provvedano all’esecuzione dei lavori di assicurazione, riparazione e consolidamento che il caso richiede di tutta la struttura. Nelle more si chiede, con somma urgenza, la chiusura al transito degli autoveicoli e dei pedoni per il tratto di via Lago Ascianghi dal civico 2 al civico 8, marciapiedi ambo i lati della strada compresi. Si invita l’autorità Comunale in indirizzo a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza che riterrà necessari al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste".

"Poiché tale situazione costituisce pericolo per l’incolumità delle persone per la reale possibilità di ulteriori distacchi di parti d’intonaco - si legge ancora nell'ordinanza - si rende necessario diffidare chi di dovere affinché, con ogni possibile urgenza, provveda all’esecuzione di lavori di riparazione che il caso richiede; Visto - che si ravvisa, per motivi di Pubblica Incolumità, la necessità immediata di messa in sicurezza mediante interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamento sulla facciata dell’immobile prospiciente marciapiede e strada pubblica di Via Lago Ascianghi n. 4-6, previa dettagliata verifica e relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato alla professione; che tali interventi si ritengono urgenti ed indifferibili e non procrastinabili, considerato che la situazione potrebbe evolversi negativamente con il trascorrere del tempo". Si ordina dunque: "La chiusura con interdizione a mezzi e persone del tratto di strada antistante l’edificio in questione e dei relativi marciapiedi pubblici con transenne fisse, nastro bicolore stradale e quanto altro necessario a protezione di pedoni e cose dalla caduta di materiale edile quale intonaci, calcinacci, fino al termine dei lavori di ripristino; l'eliminazione di ulteriori condizioni potenzialmente dannose, direttamente o indirettamente connesse alla situazione dello stato evidenziato in oggetto, che possano rappresentare pericolo per persone o cose o possano essere di pericolo per la pubblica incolumità; il rifacimento di intonaco della porzione di fabbricato interessata da caduta di intonaci dell’edificio di via Lago Ascianghi n. 4-6 attivando la procedura più celere prevista dal decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia“ e successive modifiche ed integrazioni, la presentazione al Servizio Attività Produttive e Incoming. Suap- Sue – Ufficio Edilizia Privata di questo Comune nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, anche se eseguiti al solo fine della eliminazione dei pericoli, di una relazione descrittiva dell’intervento effettuato comprovante la totale osservanza degli adempimenti imposti con la presente ordinanza".