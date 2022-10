Piano Asl per la stabilizzazione dei precari: avviso pubblico per 100 posti

Nell'ambito di un piano di rafforzamento delle capacità del sistema sanitario regionale la Asl di Latina, con delibera n. 1071 pubblicata il 14 ottobre, ha indetto un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 100 unità del personale precario del comparto e della dirigenza. Gli avvisi andaranno a coprire, tra gli altri, di 84 posti di infermiere professionale e 6 posti di tecnico sanitario di radiologia medica. L'obiettivo dell'avviso pubblico e della stabilizzazione è anche quello di garantire sostenibilità e qualità nell'assistenza ai cittadini e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale sanitario assunto con contratto a tempo determinato durante la fase più critica dell'emergenza sanitaria legata al Covid.

I posti disponibili "sono stati individuati - spiega l'azienda sanitaria in una nota - secondo le effettive necessità, in coerenza con il piano del fabbisogno relativo all’anno 2022, con gli atti di pianificazione e programmazione regionale in ambito sanitario, con le disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di assunzione del personale nonché con i vincoli posti dal budget assegnato per l’arruolamento del personale".

"Inoltre, nell’ottica di implementare e rinforzare l’organizzazione della rete assistenziale e l’offerta dei servizi sanitari, in coerenza con il piano strategico, gli atti di programmazione sanitaria e l’atto di autonomia aziendale che attribuisce al dipartimento di Salute Mentale il ruolo di punto di riferimento e di garante clinico per la tutela della salute mentale della popolazione di riferimento, la Asl ha proceduto ad assumere, a seguito di procedura selettiva per titoli e colloquio, 5 dirigenti medici nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile e altri 8 dirigenti medici nella disciplina di Psichiatria per incrementare l’integrazione degli interventi preventivi e terapeutico- riabilitativi in materia e rendere la sanità territoriale sempre più vicina agli attuali bisogni di salute delle persone".

I nuovi professionisti svolgeranno il loro operato anche nell’ambito dei servizi per la tutela della salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva, occupandosi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi di natura neuropsichiatrica in età evolutiva (nella fascia d’età compresa tra 0 e 18 anni) e delle loro famiglie.