Aggressioni al personale sanitario: arriva il posto di polizia all'ospedale Goretti

Un nuovo posto di polizia all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Dea di II livello. La direzione generale della Asl annuncia la cerimonia di inaugurazione per il giorno 12 luglio alle 10,30, nei locali del pronto soccorso del nosocomio.

Il presidio di sicurezza all'interno dell'ospedale era stato annunciato già nei mesi scorsi per rispondere all'esigenza di sicurezza e contrastare e prevenire il fenomeno sempre più frequente delle aggressioni al personale sanitario, che proprio negli ultimi mesi ha avuto una fase di recrudescenza. Alcune settimane infatti una dottoressa del reparto di Psichiatria del Goretti è stata aggredita con un pugno sul volto da un paziente che era ricoverato mentre nei giorni successivi si è registrata un'altra aggressione al pronto soccorso. Il caso naturalemente non riguarda solo il capoluogo pontino e la provincia ma l'intero paese, tanto che i presidi di sicurezza sono stati riattivati o potenziati nei maggiori ospedali d'Italia.

Nel Lazio in particolare, i presidi già attivi in sei ospedali di Roma (San Camillo, Policlinico Umberto I, Sant’Andrea, Gemelli, Tor Vergata e San Giovanni) saranno ora operativi, grazie a un potenziamento degli organici, sull’intero arco delle 24 ore, come garantito dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Le violenze ai danni del personale sanitario, che purtroppo vanno avanti da anni e si verificano troppo spesso nei nostri pronto soccorso, costituiscono un comportamento intollerabile - commenta il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - Chi lavora al servizio dei cittadini e della loro salute va tutelato sotto ogni punto di vista, a partire dalla sicurezza sul luogo di lavoro. Nel corso del mio primo incontro con i prefetti, appena insediatomi, avevo avuto modo di sottolineare l’importanza di tutelare gli operatori sanitari nei pronto soccorso, soprattutto negli orari notturni. Ringrazio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per aver accolto la richiesta della Regione Lazio, garantendo i presidi di polizia h24 nei grandi ospedali romani. E’ la dimostrazione di come il dialogo tra Istituzioni rappresenti l’unica via per affrontare le criticità che da troppi anni affliggono il nostro territorio. Il dialogo con il Viminale e i prefetti andrà naturalmente avanti per garantire l’incolumità e la sicurezza degli operatori nei reparti di emergenza degli ospedali delle altre province.