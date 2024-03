Gestione dei migranti, altri Comuni contro Karibu

Ci sono altri tre Comuni della provincia di Latina che hanno chiesto di essere ammessi quali parti civili nel processo a carico della coop Karibu e del Consorzio Aid. Si tratta di Terracina, Sezze e Roccasecca che questa mattina hanno depositato l’istanza nel corso dell’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Latina Giulia Paolini.

Sul banco degli imputati ci sono Liliane Murekatete, Marie Therese Mukamitsindo, Michel Rukundo e Aline Mutesi, rispettivamente moglie, suocera e cognati del parlamentare Aboubakar Soumahoro chiamati a rispondere di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto-riciclaggio nell'ambito della gestione dei fondi per richiedenti asilo e di minori non accompagnati. Le richieste depositate oggi vanno ad aggiungersi a quelle già agli atti di Uiltucs con il segretario Gianfranco Cartisano, dei 19 lavoratori rappresentati dall'avvocato Giulio Mastrobattista, delle amministrazioni di Latina, Aprilia, Pontinia, Monte San Biagio e Fondi (quali enti affidatari di progetti di accoglienza) e ancora il Ministero degli interni attraverso l'Avvocatura dello Stato, il Codacons, il Consorzio Agenzia Inclusione dei Diritti e il commissario liquidatore della Karibu.

La difesa degli imputati, rappresentata dagli avvocati Lorenzo Borrè e Francesca Roccato, ha invece presentato eccezioni su alcune costituzioni di parte civile e sulla genericità del capo di imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio. Secondo i legali non vengono specificate nel dettaglio le caratteristiche delle convenzioni con i Comuni e le relative inadempienze. Il gup ha quindi rinviato all’udienza del 4 aprile prossimo quando scioglierà la riserva sia sulle richieste delle parti civili che sulle eccezioni, poi la parola passerà prima ai pubblici ministeri Andrea D’Angeli e Giuseppe Miliano per illustrare la richiesta di rinvio a giudizio che ai legali della difesa e delle parti civili ammesse.