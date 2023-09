Chiusura Rida, riparte parzialmente lunedì la raccolta del secco non riciclabile

Riprenderà lunedì 11 settembre, nelle aree in cui è operativo il nuovo “porta a porta” la raccolta del secco non riciclabile dopo la sospensione del servizio conseguente alla chiusura dell’impianto Rida Ambiente di Aprilia per un incendio. A comunicarlo Abc che annuncia che da lunedì i cittadini potranno tornare ad esporre i mastelli/carrellati del secco secondo il calendario di riferimento.

“Prosegue, invece, l’interruzione del servizio di raccolta dell’indifferenziato per le zone con il metodo di raccolta stradale – si legge ancora nella nota – e per tale motivo, è doveroso riaffermare la necessità di non utilizzare i cassonetti stradali e di non abbandonare rifiuti su strada per evitare l’insorgere di situazioni di emergenza igienico-sanitaria. E’ importante ribadire che gli impianti di riciclo e recupero per il conferimento di tutte le altre frazioni quali carta, plastica, metalli, vetro e umido sono regolarmente aperti e funzionanti”.

L’invito rivolto da Abc alla cittadinanza è quello di “continuare a massimizzare i flussi di rifiuti a recupero utilizzando anche i tre centri comunali di raccolta in via Bassianese, via Massaro e di Chiesuola”.