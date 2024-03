Prende a pugni un disabile all'interno di un supermercato e gli porta via la spesa

Ha aggredito una persona disabile all’interno di un supermercato e gli ha portato via la busta della spesa ma è stato fermato poco dopo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 marzo, all’interno dell’Eurospin di via Piave dove un cittadino straniero ha preso a pugni sul capo un uomo per appropriarsi della spesa e poi è fuggito a piedi. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Squadra volante che, raccolte le indicazioni dei presenti hanno notato una persona rispondente alla descrizione dei testimoni e l’hanno bloccata.

L’uomo è stato portato in Questura e fermato con l’accusa di rapina aggravata. Poco fa l’uomo è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina per la convalida del fermo. Il giudice ha convalidato e disposto nei confronti del rapinatore gli obblighi di firma rimettendolo in libertà.