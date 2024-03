Alto impatto anche a Latina Scalo: sequestrata un'area adibita a deposito di rifiuti

Un servizio straordinario di controllo Alto impatto ha interessato nella giornata di ieri, lunedì 18 marzo, la zona di Latina Scalo, con pattuglie della questura, del comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza che hanno pattugliato il quartiere.

I militari dell'Arma in particolare, in azione insieme al gruppo carabinieri forestali di Latina, hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 22 anni, di nazionalità tunisina, trovato in possesso di 9 grammi di hashish.

Le verifiche dei militari sono state estese anche alle attività commerciali della zona e nell'ambito di queste specifiche ispezioni un imprenditore è stato denunciato perché nella sua azienda è stata riscontrata la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi che interessava un'area di circa 100 metri quadrati, posta sotto sequestro.

Gli accertamenti sulle strade hanno invece portato a identificare complessivamente 35 persone e a fermare 14 veicoli elevando alcune contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.